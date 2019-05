Votre plus beau marché 2019 : les "campagnes électorales" battent leur plein

La télévision locale de Maizières-lès-Metz a diffusé un clip pour inciter les gens à voter pour lui dans la saison 2 du concours "Votre plus beau marché". Pour le cas de Chaource, le site internet de la commune diffuse également un clip en boucle. La mobilisation se vivifie aussi du côté de Saint-Louis et de Dieppe. Le marché de ce dernier a opté pour des marque-pages et des affiches comme supports de communication. Quant à celui de Corse, il met à profit les réseaux sociaux dans sa stratégie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.