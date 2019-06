Votre plus beau marché 2019 : clôture des votes dans 24 heures

Pour l'édition 2019 du plus beau marché, 24 marchés sont en lice pour tenter de succéder à Sanary. Le vote prendra fin dans 24 heures. En attendant, faisons un tour dans chacun de ces marchés. Saint-Pierre, par exemple, se démarque par ses couleurs et ses senteurs. À Ambroise, le marché s'ouvre dès à 8 heures et demi du matin. Celui de Maizières-lès-Metz, quant à lui, est l'un des pus jeunes. Il a été créé il y a deux ans. Découvrez les autres marchés en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.