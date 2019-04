Votre plus beau marché 2019 : les commerçants s'activent pour inciter à voter

Les commerçants se mobilisent pour l'élection du plus beau marché de France 2019. Au Puy-en-Velay, ils ont revisité la célèbre chanson de Joe Dassin intitulée "Les Champs-Elysées". Le marché de Toucy, quant à lui, a décidé de tourner en boucle une vidéo pour inciter les touristes à venir voter. En Audruicq, les voitures ont été décorées aux couleurs du concours pour mettre en avant le marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.