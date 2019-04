Votre plus beau marché 2019 : les halles de Niort, un marché aux mille saveurs

Dans les Deux-Sèvres, pour bien manger, il faut passer par le marché des halles de Niort. Viande bovine, produits de l'océan, fruits de saison... on y trouve de tout, et surtout des spécialités comme le chabichou du Poitou, le tourteau poitevin et la viande bovine de race parthenaise. En lice pour la course à la succession du marché de Sanary-sur-Mer, le marché des halles de Niort bénéficie du soutien des habitants. Tous se mobilisent pour le qualifier et le faire gagner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.