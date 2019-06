Votre plus beau marché 2019 : le marché d'Aulnay-sous-Bois, le plus festif d'Île-de-France

Le vote de la saison 2 du concours "Votre plus beau marché" prendra fin le 11 juin 2019. En attendant, partons à la découverte du marché de la gare d'Aulnay-sous-Bois. Il anime la ville depuis près d'un siècle et se tient trois fois par semaine. Dans cet endroit, l'ambiance est festive et conviviale. Viande, fromage, poissons, fruits et légumes bio... les milliers de consommateurs y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.