Votre plus beau marché 2019 : le marché de Chaource n'a rien à envier à ceux des grandes villes

Chaource est un petit bourg de 1 000 habitants niché en pleine campagne. Son marché, qui se tient chaque lundi, ressemble pourtant à ceux des grandes villes. Fromagers, horticulteurs ou poissonniers viennent s'installer tout autour et à l'intérieur de la halle du village pour proposer des produits frais issus du terroir. En lice pour le concours du plus beau marché 2019, les habitants et le maire du village défendent fièrement leur marché pour qu'il soit le plus beau cette année.