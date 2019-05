Votre plus beau marché 2019 : le marché de Talensac s'étale sur environ 3 000 m2

Le marché de Talensac, à Nantes, a été élu par les lecteurs du quotidien Ouest-France pour représenter les Pays de la Loire. Le marché s'étale sur presque 3 000 m2 et est placé au cœur de la ville. Depuis 1937, il a pour spécificité d'être la plus grande surface alimentaire de la commune. Les habitants y vont pour faire les courses et pour aller rencontrer les copains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.