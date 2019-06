Votre plus beau marché 2019 : la mobilisation en pleine effervescence

Dernière ligne droite pour choisir le plus beau marché de l'édition 2019. Ce 10 juin 2019, 3 709 388 votes ont été enregistrés sur le site. De leurs côtés, les 24 marchés en lice se mobilisent pour inciter les internautes à voter. Pour ce faire, chacun met à l'honneur, sur son site Internet, son marché et ses produits locaux. Dans certaines régions, les maires s'impliquent pour défendre les leurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.