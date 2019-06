Votre plus beau marché 2019 : la mobilisation s'accentue

Pour l'édition 2019 de Votre plus beau marché, les participants se mobilisent pour avoir la première place. Tous les moyens sont bons pour y parvenir. Au Puy-en-Velay, par exemple, l'office du tourisme a préparé un petit clip montrant les bons produits de la région. Du côté de Dieppe, c'est le maire en personne qui s'engage à défendre son marché, le plus beau à ses yeux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.