Votre plus beau marché 2019 : plus de 500 000 votes comptabilisés

Ces quatre derniers jours, 100 000 votes supplémentaires ont été comptabilisés sur le site de Votre plus beau marché. La mobilisation autour de cette opération ne faiblit pas. Ce 29 avril 2019, le nombre de votes atteint les 521 365. Il ne cesse d'augmenter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.