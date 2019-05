Votre Plus Beau Marché 2019 : qu'est-ce qui fait le succès du marché d'Amboise ?

Chaque dimanche, à Amboise, les commerçants investissent le marché de bon matin. Ils s'empressent d'installer leur stand pour accueillir les premiers clients. Sur les 200 exposants présents sur le marché, on y trouve un peu de tout : des légumes primeurs, de bons produits de la région, des fleurs... . Les habitués, qui viennent parfois de loin, ont été séduits par l'accueil chaleureux et l'attention que leurs réservent les commerçants à chacune de leur visite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.