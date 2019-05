Votre plus beau marché 2019 : chaque région se mobilise

La course pour le titre du Plus beau marché 2019 se poursuit. Les marchés en compétition ne manquent pas d'idée pour inciter les électeurs à voter. T-shirts, bandanas, boîtes de pique-nique... tous les supports sont utilisés pour imprimer le logo du concours et celui de la région représentée. Les affiches, hautes en couleur, s'exposent également sur toutes les vitrines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.