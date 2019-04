Votre plus beau marché : la course continue entre les régions

Il ne reste plus que quelques jours pour voter le plus beau marché 2019. Les régions continuent à se mobiliser, car rien n'est joué. Au départ, il y avait 400 marchés en lice, il n'en reste plus que 24. Jusqu'ici, il y avait plus de 400 000 votes et certaines régions se démarquent, c'est notamment le cas de la région Rhône-Alpes, le Pays de la Loire et la Basse-Normandie. La liste des lauréats qui vont se battre pour le titre sera dévoilée le 12 avril 2019. Le résultat sera publié sur les sites des journaux régionaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.