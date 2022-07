Plus beau marché de France : Arras, troisième du classement

C'est le marché d'Arras qui termine à la troisième place du podium. Pour l'occasion, les Arrageois et les Arrageoises sont venus autour de Sébastien Hembert. Ils ont prévu un panneau et des tee-shirts assortis. Les commerçants aussi ont tenu à exprimer leur joie. Christelle, elle, se dit "vraiment contente". A l'occasion de cette belle place sur le podium, Frédéric Leturque, maire d'Arras, a aussi tenu à dire quelques mots. "On s'est battu pendant deux mois. Moi, je suis très fier pour Arras et pour les 200 commerçants, sur les cinq marchés, qui sont mobilisés régulièrement pour accueillir 10 000 clients, 10 000 visiteurs qui viennent nous rencontrer chaque semaine", confie-t-il. Il est à noter qu'il y a un monde fou sur le marché d'Arras et que celui-ci a 1 000 ans. "C'est un marché qui a 1 000 ans et qui fédère tout le territoire", décrit Frédéric Leturque. Ce jeudi, les Arrageois sont contents. L'année prochaine, Arras va gagner et tous y croient. TF1 | Duplex S. HEMBERT