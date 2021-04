Plus beau marché de France : retour à Montbrison, ancien grand gagnant

Chaque semaine, depuis près de 800 ans, il décline sa palette de couleurs. Un marché qui vous met le palais en éveil car c'est toute la campagne forézienne qui investit le centre-ville de Montbrison (Loire). Sacré "Plus beau marché de France" en 2019, Montbrison rayonne et impulse le tempo de toute une région. "Tout le monde est heureux de venir, c'est un endroit convivial", déclare une maraîchère. On vient désormais de très loin pour déguster la célèbre fourme de Montbrison. "Une tuerie", nous confie-t-on. Des produits authentiques et des personnages hauts en couleurs comme Monique, la cueilleuse de pissenlit et sa vieille balance de 1944. Son titre de "Plus beau marché de France" a fait grimper sa fréquentation de 30%. Une victoire qui a même donné envie à un jeune Montbrisonnais de se lancer dans la fabrication de fromage. Le 12 juin prochain, si la situation sanitaire le permet, la ville aimerait organiser une fête pour célébrer le deuxième anniversaire de sa victoire.