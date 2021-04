Plus beau marché de France : trois ans après son titre, Sanary-sur-Mer en parle encore

Il y a des ambiances qu'on n'oublie pas et qu'on aime retrouver : le marché de Sanary-sur-Mer (Var). C'est comme une madeleine de Proust : un souvenir, des saveurs et des couleurs. "Ça sent très bon la Provence et ça donne envie de tout acheter surtout", lance un passant. Sur le port, la pêche est toujours bonne. Fanny Mazella vend les poissons du jour sortis du bateau de son mari. "On apprécie énormément d'avoir du poisson frais tous les jours", témoigne une femme. C'est l'art de vivre à la provençale avec des produits frais et locaux. Les fruits et les légumes de saison sont gorgés de soleil du sud. Le premier plus beau marché de France a toujours ses fans. Les commerçants sont attachés à cette reconnaissance. "On trouve tout ce qu'on veut", confie une habitante. Encore plus beau sous le soleil de printemps, le marché de Sanary-sur-Mer a déjà pris des couleurs estivales. Certains habitués viennent de loin pour apprécier le savoir-vivre provençal au bord de la Méditerranée.