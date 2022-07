Plus beau marché de France : Vannes 2e du classement

Souvenez-vous, c'était en mai dernier, au cœur de la Vieille ville. Il s'agit du marché de Vannes, avec sa halle aux poissons, ses marchands, sa halle centrale, et aussi son bagad. Ce jeudi, le marché décroche la seconde place du concours "Votre plus beau marché". Nous avons récolté quelques réactions sur place. Il y a les contents : "Je savais qu'ils étaient dans le top cinq, mais je ne savais pas que c'était deuxième". Et puis il y a les philosophes : "C'est mieux que trois. C'est moins bien qu'un". Ce poissonnier, habitué des lieux, se dit "satisfait". "C'est mieux que la huitième place la dernière fois, et j'espère qu'on pourrait être à la première place la prochaine fois", lance Franck Le Délézir. Pour cette commerçante, être deuxième sur le podium reste une bonne opération. "On a fait quand même connaître Vannes aussi. Même si on est en deuxième place, c'est attractif, ça fait venir plus de monde", témoigne Véronique Cauvin. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec