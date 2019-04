Votre plus beau marché : le marché de Moule, le lieu où les allées regorgent de trésors ensoleillés

En Guadeloupe, passer par le marché de Moule est un rendez-vous hebdomadaire que les locaux et les touristes ne manqueraient pour rien au monde. Dans cet espace où le bruit des vagues se mêle au plaisir des sens, on trouve des produits authentiques issus d'un patrimoine agricole riche et généreux. Fruits juteux, crustacés, légumes... les visiteurs s'extasient devant ce spectacle coloré et savoureux. En soirée, le marché est animé par le son du "ka", un tambour traditionnel guadeloupéen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.