Plus beau marché : Montbrison savoure toujours

C'est un marché où il fait bon vivre. On vient pour la bonne humeur et on ne repart pas sans avoir goûté à l'indétrônable spécialité locale, la Fourme de Montbrison. Avec 800 ans d'existence, le plus vieux marché de la Loire a été fièrement récompensé. C'était en juin 2019, Montbrison venait de remporter le titre du plus beau marché du pays. Le souvenir d'une grande fête qui avait mobilisé toute la région. Dans les mois qui ont suivi, les allées du marché se sont remplies pour le plus grand bonheur des commerçants et des habitants. La majorité des étals sont ceux de producteurs locaux. Pierre-Yves Verdier, boucher, est fidèle à ce marché depuis maintenant 27 ans. "Toute la viande qu'on trouve sur le marché de Montbrison, c'est de la viande qui est achetée en circuit court. C'est de la viande du coin, du Charolais, du Limousin, etc.", nous affirme-t-il. Les produits sont de qualité et l'ambiance conviviale, alors beaucoup ont leurs habitudes chaque semaine. Près de trois ans se sont écoulés depuis leur élection. Mais dans le cœur des habitants, Montbrison restera toujours le plus beau marché. Les jeunes générations en sont déjà convaincus. TF1 | Reportage S. Agi, É. Nappi