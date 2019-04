Votre Plus Beau Marché : retour sur la première édition

L'engouement pour le premier mois de vote sur les sites des journaux régionaux a été extraordinaire. Plus de 750 000 voix ont été récoltées pour la première phase, contre 450 000 en 2018. Il y a un an, c'est le marché de Sanary-sur-Mer, dans le Var, qui a gagné. Découvrez en images la finale de la première édition du plus beau marché de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.