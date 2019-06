Votre plus beau marché : Saint-Lys, en route pour la troisième édition

Le marché de Saint-Lys n'a pas participé au concours du plus beau marché 2019. Pourtant, elle représente si bien l'âme de sa région. Les articles présentés sur les étals sont des produits locaux. Les habitants de la circonscription entendent bien partir à la conquête de la troisième édition de "Votre plus beau marché". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.