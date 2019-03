Votre Plus Beau Marché, saison 2 : à la rencontre de Bernard Coudert, un commerçant d'Uzès

Cela fait 50 ans que Bernard Coudert vend des pélardons et des œufs d'oies et d'autruches sur le marché d'Uzès. Entre les allées qui fourmillent de monde et les étals du marché, son stand est un peu difficile à trouver. Juste une table, quelques cagettes et ses fromages de chèvre odorants. Bernard Coudert fait partie des plus anciens commerçants du marché d'Uzès. Il aime le contact avec les clients, et surtout leur faire goûter ses produits. Une technique imparable ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.