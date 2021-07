Plus beaux villages de France : une commune de la Drôme vient d'obtenir le label

Pour le dénicher, il faut traverser des gorges et se frayer un chemin entre les hautes falaises. Châtillon-en-Diois est niché aux confins du Vercors, au pays des rochers et des champs de lavande. Un secret jusque-là bien gardé. Comptez-le désormais parmi les Plus beaux villages de France. Les 666 habitants ont décroché le précieux label et pour eux, c'est comme déplacer des montagnes. Ils nagent dans le bonheur. "On est fier" ; "C'est une récompense pour les gens qui s'activent", s'enthousiasment des habitants. Des années qu'ils fleurissent leurs façades, restaurent leurs fresques et célèbrent leur petit coin de paradis. À Châtillon-en-Diois, les places valent tous les honneurs. On y compte 17 fontaines, 23 lavoirs et un labyrinthe de ruelles. Ces dernières font le charme du village. Chaque été, 3 000 touristes les arpentent, mais les commerçants en espèrent bien plus. Les habitants comptent aussi sur ce label pour conserver leurs écoles et leurs commerces. Pour trouver enfin son médecin généraliste, le village peut croire au coup de foudre.