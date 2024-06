Plus belle la nuit

Ce couple va s'offrir une nuit dans cette pyramide du Louvre version modèle réduit. Pourquoi pas aussi rêver dans un ancien avion de ligne, juste à côté du cockpit. Dans ce parc, le classique est interdit. Replonger 20 ans en arrière et imaginer une ferme en ruine, il n'en fallait pas plus pour inciter Denis à créer ce domaine. Dormir à la belle étoile, à l'abri des intempéries, souvent l'apanage de ces régions boisées de l'Est, c'est justement le pari de ces nouveaux hébergements : accueillir en toutes saisons et faire voyager en quelques pas. Ce couple d'Irlandais s'est laissé séduire par cet hôtel-camping. Dans cette caravane, tous les codes de la Suisse semblent respectés, sauf la vue. Mais après tout, c'est juste une question d'imagination. Nous sommes dans un hangar à une heure de Strasbourg (Bas-Rhin). Ici, des caravanes ont été rénovées pour symboliser un pays, un univers. Pour flâner comme à Hawaï ou devenir une star d'Hollywood le temps d'une nuit, les clients dépensent entre 50 et 80 euros, selon la saison. TF1 | Reportage K. Yousfi, L. Claudepierre, E. Hassani