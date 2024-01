"Plus belle la vie" sur TF1 : les images exclusives des nouveaux décors

Il est 7 heures du matin, la ville d'Allauch (Bouches-du-Rhône) connaît un pic de circulation de matériel vidéo. En quelques heures, la place provençale se transforme en studio à ciel ouvert. Nous sommes sur l'un des décors phares de "Plus belle la vie, encore plus belle", la terrasse du café le Mistral. Les acteurs emblématiques de la série sont là. Allauch avait déjà servi de décor dans la série, mais désormais, l'équipe s'installera sur place une semaine par mois. Les habitants vivent donc au rythme des tournages. Alex et Bernadette font régulièrement de la figuration et guident les fans. Les commerçants profitent de l'aubaine, Jeff loue la façade de son bar. Son bistrot n'apparaîtra pas dans la série, mais il attire quand même les curieux. En fin de journée, le commissariat de police redevient la mairie, et le Mistral retrouve son vrai nom. Direction les loges. On y croise de nouveaux talents qui rejoignent la série. L'un de ses secrets : coller au calendrier et aborder les sujets qui touchent les spectateurs. De nouvelles intrigues, romances, problématiques sociétales sont au programme, la série est attendue par des millions de fans. TF1 | Reportage S. de Vaissière, S. Humblot, M. Derre