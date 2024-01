"Plus belle la vie" : Marseille a vibré

Ils sont venus avec les pancartes, et les affiches, pour fêter le retour de leur série fétiche : Plus belle la vie, encore plus belle. Dans un cinéma marseillais ce dimanche, cette avant-première était très attendue, entre impatience et émotion. Un sentiment de joie qui est aussi partagé par les acteurs présents, et heureux de retrouver leur public. Après quelques semaines de tournage, il y a déjà des surprises. Le bar emblématique de la série a déménagé ici, dans le petit village d'Allauch (Bouches-du-Rhône), pour le plus grand plaisir des habitants. Il y en tout cas de la convivialité sur le tournage, de quoi faciliter l'intégration des nouveaux venus. L'une d'entre eux nous confie : "On a l'impression d’arriver dans une famille déjà constituée, mais nous, d'être tout de suite intégré dans la famille". Une grande famille que les téléspectateurs français vont retrouver dans quelques minutes. Et qui a déjà conquis le cœur des privilégiés de l'avant-première. Hier, dix-sept acteurs étaient présents pour permettre aux fans d'immortaliser ce moment. TF1 | Reportage M. Perrot, M. Jit