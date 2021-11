Plus belles brasseries de France : à Nancy, l'Art nouveau au menu

Même si l'on vient pour y manger, entrer dans cette vénérable maison est d'abord un régal pour les yeux, un retour enchanté à la belle époque. Classée monument historique, l'Excelsior est une vieille dame toujours pleine de vie, accueillant les clients jusqu'au souper et dès le petit déjeuner. Cet endroit, le journaliste, Bertrand Munier lui a consacré un livre. De l'ouverture en 1911, voulue par une famille de brasseurs, à l'aménagement dans le style Art nouveau puis Art déco, réalisé par les plus grands noms de l'école de Nancy. Comme le décor, les nappes au carré et les gestes des serveurs n'ont pas changé, pas plus que leurs tenues traditionnelles de garçons de café. Un ballet fluide, millimétré, la salle se met en place en même temps que la cuisine. À l'heure de l'apéritif, une partie de belote en toute simplicité. Les plats simples et généreux doivent être servis rapidement, 200 couverts midi et soir tous les jours. Le service est un sport d'équipe. La salle prend le relais, souvent à bout de bras pour tenir la cadence. Suggestion du jour ou fruits de mer, il faut choisir.