Plus besoin de pass sanitaire dans les centres commerciaux du Nord

Pas de pass obligatoire pour entrer dans un centre commercial de Lille (Nord). Ça devait pourtant être le cas dès mardi, mais la préfecture a fait marche arrière. L'épidémie est en baisse dans le département. Pauline et Rémy ne sont pas vaccinés. C'est donc un soulagement pour eux. Ils vont pouvoir faire leurs emplettes. "J'ai prévu de m'acheter des chaussures. Donc, maintenant je peux", confie le jeune homme. "Pour moi, c'est normal qu'on n'ait pas l'obligation du pass sanitaire dans les grands magasins, car sinon on ne vit plus", rajoute la jeune femme. La mesure est plutôt bien accueillie par les clients rencontrés ce mercredi matin. "C'est une bonne nouvelle surtout pour les commerçants parce qu'ils auraient plus de clients", explique une passante. "C'est très bien mais on ne comprend pas. On est perdu", rajoute un autre. Chez les commerçants, c'est aussi une certaine pression qui retombe. Les clients non-vaccinés pourront venir acheter leurs produits. L'activité va donc pouvoir continuer normalement.