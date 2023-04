Plus besoin d'ouvrir sa valise à l'aéroport

Vous connaissez la règle par cœur. Produits de beauté, bouteilles de moins de 100 ml dans un sac plastique à part. Les appareils électroniques, hors des sacs s'il vous plaît. C'est le cas dans tous les aéroports français, sauf ici dans deux files de contrôle à Orly. Le contrôleur ne voit plus le contenu de votre sac à plat, mais en 3D. L'intelligence artificielle permet aussi de repérer les objets dangereux. Finis les fouilles inutiles, les voyageurs gagnent plusieurs minutes à chaque passage. Les aéroports ont fait les comptes, un tiers de gain de temps par passager. Une solution bienvenue au moment où les vols low-costs poussent les clients à emporter toutes leurs affaires dans un seul bagage cabine. L'aéroport de Roissy testera ce système en octobre prochain. Pour l'heure, il n'existe pas de date de généralisation dans le pays. L'Angleterre l'adoptera à l'été 2024. À Londres, un autre appareil y est testé. Il est capable de détecter automatiquement les explosifs, ce qui permettra peut-être un jour d'embarquer des liquides sans restrictions et d'éviter ce genre de contrôle minutieux et fatigants pour tout le monde. TF1 | Reportage B. Christal, R. Rosso, E. Berra