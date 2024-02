Plus chers, moins bons... la nouvelle recette des industriels

Quel est le point commun entre ces cookies, ces pots de mayonnaise et ces bâtonnets de poisson ? Leur recette a changé, et, dans le même temps, leur prix, lui, a augmenté. En cette période d'inflation, certains industriels ont réduit la qualité nutritionnelle de leurs produits pour réduire leurs coûts de fabrication. Par exemple, dans ces cookies, l'huile de tournesol a été remplacée par l'huile de palme. Mais leur tarif fixé par les supermarchés a connu une hausse de 27%. Nous avons contacté ces marques. Toutes justifient ces changements par des contextes tendus : envolée du prix des matières premières, difficulté d'approvisionnement en raison de la guerre en Ukraine ou encore grippe aviaire. L'association Foodwatch a épinglé six produits dont la qualité a été réduite alors que le prix a augmenté. La pratique n'est pas illégale, mais manque de transparence. D'autres industriels auraient pu avoir recours à ces pratiques sans que les consommateurs ne s'en rendent compte. TF1 | Reportage P. Corrieu, V. Dépret, X. Boucher