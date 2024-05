Plus confortable, plus de voyageurs... voici le nouveau TGV

Le nouveau TGV est tout blanc, ou presque. Il tranche avec ses prédécesseurs. Finies les couleurs éclatantes pour économiser l'énergie et pour qu'il ne fasse pas trop chaud à l'intérieur à l'avenir avec le changement climatique. "Ça nous permet de réfléchir le soleil quand il fait trop chaud l'été. C'est une manière de protéger le train et ses voyageurs, et de ne pas augmenter la climatisation trop fort", explique Florence Rousseau, directrice marketing de la SNCF. Déjà présentés il y a quelques mois, voici à quoi ressembleront les futurs sièges. La SNCF le promet, ils devraient être plus confortables que ceux d'aujourd'hui. Actuellement, ce sont aussi les délais de livraison du nouveau TGV qui font parler. Le constructeur Alstom a du retard. La SNCF le confirme, les premiers rames ne pourront finalement pas accueillir de passagers avant la fin de l'été 2025. Dans l'usine historique d'Alstom à Belfort, les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour assembler une nouvelle motrice toutes les deux semaines. Au total, la SNCF a commandé 115 rames de ce nouveau TGV. TF1 | Reportage P. Gallaccio, H. Riou Du Cosquer