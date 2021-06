Plus d'arrivées que de départs de médecins en Mayenne en 2020

Pour certains, c'est leur première visite médicale depuis des années. Un cabinet a ouvert dans le centre d'Entrammes (Mayenne). Un soulagement car cette commune de quelques 2 000 habitants n'avait plus de médecin depuis 2016. C'est une chance aussi pour Matthieu Peurois et Thi Phi Nguyen. Ils viennent de terminer leurs études et espéraient s'installer en Mayenne. Les voilà médecins référents d'une commune et de ses environs. Pour l'instant, les consultations sont organisées dans un préfabriqué. C'est provisoire puisque la mairie leur construit une maison de santé. Les travaux coûtent 600 000 euros. Jérôme Allaire, le maire, était prêt à faire cet investissement pour être sûr de convaincre. "C'est aider à l'installation des jeunes médecins et les rassurer", explique-t-il. L'arrivée des médecins est aussi une bonne nouvelle pour tous les commerçants. Sonia, la pharmacienne, est rassurée. La maison de santé devrait ouvrir en juin. Matthieu, Thi Phi et toute la commune d'Entrammes espèrent déjà attirer un troisième médecin dans les prochains mois.