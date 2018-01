Plus de 100 000 Lorrains pratiquent encore le Platt

En Lorraine, à midi, la boulangerie et pâtisserie Antoine est le lieu préféré des Bitchois pour déjeuner et discuter en platt. Ce langage est parlé autant pour se disputer que pour rigoler. Dans de nombreux commerces de la Moselle, le platt reste la langue de discussion naturelle. En dehors des scènes de théâtre, les jeunes générations le parlent par contre très rarement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.