Papouasie-Nouvelle-Guinée : plus de 2000 disparus dans un glissement de terrain

Des bêches, de simples bâtons ou à mains nues, les habitants n'ont rien d'autre pour excaver le gigantesque pan de montagnes abattu sur le village de Yambali. Trois jours déjà depuis ce glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée au centre du pays. Une catastrophe nocturne, ce qui explique le nombre de victimes en hausse continuelle. Les autorités ont redouté une centaine puis 670. Elles craignent désormais 2 000 morts. "J'ai 18 membres de ma famille ensevelis sous les débris et la terre sur laquelle je me tiens. Et il y a beaucoup de membres d'autres familles que je ne peux compter", témoigne une rescapée. Enterrés vivants dans leur sommeil, les villageois gisent sous des dizaines de milliers de tonnes de boues et de rochers, sans doute précipités par les pluies abondantes des dernières semaines. Très peu de corps ont pu être exhumés. Le terrain reste instable et complique davantage encore la tâche désespérée des secouristes. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Pilet