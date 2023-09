Plus de 2 000 morts : les Marocains tentent de faire face

La nuit du samedi a dimanche a été une nouvelle nuit dans le dénouement et dans le doute. À Marrakech, les habitants ont choisi de rester en extérieur sur les places, dans les jardins, loin des façades. Une partie des gravats a été dégagée. Mais de nombreux passages et ruelles restent encombrés de fragments de mur, de câbles, de carcasses de voiture. De leur côté, les hôpitaux accueillent au mieux les blessés qui s’élèvent à plus de 2 000 dans le royaume. Le nombre de morts, lui aussi, dépasse les 2 000. Le sort le plus difficile est très certainement celui des compagnes montagneuses de l’Atlas. Elles peinent à bénéficier de l’aide, même si l’armée s’est déployée par endroits qui ne sont plus que ruines. Elles dégagent de nombreux cadavres rapidement enterrés. Les funérailles s’enchaînent, on n’a pas le temps pour le deuil. L’urgence est partout, notamment pour les survivants. Avec son fils, le prince Moulay el-Hassan, le roi a tenu ce samedi une réunion de crise. Le palais a décrété un deuil national de trois jours, mais n’a pas appelé à une aide internationale massive. Seule l’Espagne vient d’être officiellement sollicitée. La France a renouvelé sa proposition d’assistance, sans réponse pour l’instant. TF1 | Reportage O. Santicchi, F. C. Géroult