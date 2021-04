Plus de 200 000 agriculteurs vont voir leur retraite augmenter

Dans le Puy-de-Dôme, les agriculteurs ont reçu ce vendredi la visite de Jean Castex, venu leur annoncer que leur pension de retraite passait de 75% à 85% du Smic, sous certaines conditions. Un geste attendu depuis des années par les retraités agricoles. Après plus de quatre décennies de travail sans relâche, Jean-Louis et Jacques Seguin sont retraités agricoles et leur niveau de vie actuel est un sujet sensible. Avec 800 euros par mois, ils ressentent une injustice. En ne prenant qu'une semaine de vacances par an, ils ont fondé beaucoup d'espoir sur leur vie de retraité. Aujourd'hui, aux simples promesses, les retraités espèrent un acte concret. De leur côté, Colette et Claude Batisse ont travaillé toute leur vie ensemble sans jamais compter leurs heures pour une retraite de 560 et 800 euros par mois. Par conséquent, leur quotidien est lourd d'inquiétudes non seulement pour eux, mais aussi pour leurs petits-enfants. Dès décembre prochain, 225 000 retraités agricoles qui étaient chefs de leur exploitation verront leur pension augmenter d'une centaine d'euros, en moyenne, chaque mois.