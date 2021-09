Plus de 200 bateaux attendus au Festival de Loire à Orléans

Un lever de soleil en guise de cadeau pour accueillir les 200 bateaux rassemblés à Orléans. Le 10e Festival de Loire commence pour le plus grand plaisir des mariniers. Mais avant de se retrouver autour de cette tradition fluviale, ils ont navigué ensemble. Clément manœuvre son bateau avec précaution pour rejoindre le reste de la flottille. Au rythme des chants de Loire, 27 bateaux font revivre l'histoire de la marine nigérienne. Jusqu'au XIXe siècle, ces toues et ces fûtreaux servaient à la pêche et au transport des marchandises. Une remontée de fleuve entrecoupée d'escales sur les îles pour ripailler entre amis. Pour eux, cette navigation est déjà une fête à part entière avant de retrouver les quais d'Orléans et d'autres amoureux de la Loire. Jusqu'à dimanche, le port renoue avec son effervescence d'autrefois. Sur l'eau mai aussi à terre, c'est l'occasion de découvrir des traditions, des métiers comme la pêche aux engins traditionnels. Cinq jours de fête pour rendre hommage à cette Loire qui a forgé l'identité d'Orléans.