La Réunion : les images des dégâts du cyclone Belal

Au plus fort du cyclone, le vent était assez puissant pour arracher les toits. Des rafales jusqu’à 217 km/h... c’est depuis leur jardin que les Réunionnais nous envoient des vidéos. Pendant quelques minutes seulement, ce lundi matin, le vent et la pluie se sont calmés. Depuis le pas de sa porte, cet habitant découvre des voitures inondées, emportées par le courant. Malgré le danger, certains profitent de l’accalmie ce matin pour braver le confinement imposé sur l’île et témoignent des premiers dégâts. Sur le littoral à Saint-Denis, des arbres ont été déracinés par la puissance du vent, des rues commencent à être inondées. Près de 800 personnes ont rejoint les centres d’hébergement. Beaucoup ici ont connu le cyclone Firinga. Il y a 35 ans, il avait causé d’importants dégâts sur l’île et laissé un fort traumatisme. L’île de La Réunion n’est plus en alerte violette, mais en alerte rouge, ce qui veut dire que les secours peuvent désormais intervenir. Depuis ce matin, les pompiers vont à la rencontre des habitants les plus exposés pour les inviter à se réfugier. Des violentes rafales de vent peuvent encore balayer l’île et des pluies diluviennes pourraient causer d’importantes inondations. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Chevreton, S. Caffin