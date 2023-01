Plus de 200 pneus crevés en une nuit

Méticuleux, pendant trois heures, il s'en prend à chaque véhicule sur son chemin, pneu après pneu même devant les caméras de surveillance. Ce lundi matin encore chez ce garagiste, les crevaisons s'accumulent et les réparations aussi. Au total, une centaine restaient garées avant la nuit des faits, de jeudi à vendredi. Le montant du préjudice est de 7 000 à 8 000 euros à la charge de ces professionnels. Personne n'a été épargnée. De l'autre côté de la zone artisanale, les flotteurs sont aussi victimes. Ce sont les mêmes entailles un peu plus loin sur le parking. "Il nous a gentiment agressé une bonne partie des pneus du parc. Ça commence à représenter un joli montant à la fin", explique François Naci, peintre à NEOP 15 Réparations. Résultat, il est difficile de travailler. Chez ce jardinier, c'est le fourgon qui a été endommagé. Un peu plus loin dans une rue, les véhicules de Christian étaient à l'intérieur de sa propriété. Au total, plus d'une centaine de véhicules et trois bateaux vandalisés ont été signalés à la gendarmerie dans cette zone artisanale du bassin d'Arcachon. TF1 | Reportage S. Petit, A. Vieira