Incendie dans les Pyrénées-Orientales : un camping réduit en cendres

Un camping calciné, réduit en cendres. Impossible pour les vacanciers qui y séjournent de regagner leur mobil-home, le sol est encore fumant. En attendant, ils sont accueillis dans un gymnase. Une mère de famille a laissé toutes ses affaires au camping. Elle a peut-être tout perdu. Dans l'urgence, face aux flammes qui ont touché trois communes des Pyrénées-Orientales lundi, de nombreux vacanciers ont fui sans leurs bagages. Dès lundi soir, ils ont dû se réfugier dans des centres d'accueil. Plus de 3 000 personnes évacuées, des heures d'attente et de doute. Débordée, la mairie d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) cherche des lits de camp pour des familles, pendant que d'autres sont prises en charge par des médecins pompiers. Une enfant a fait un malaise à cause des fumées provoquées par l'incendie. Ce mardi matin, les occupants des trois campings intacts ont pu regagner leurs emplacements. Les autres renseignent aux employés communaux leurs besoins : des vêtements ou encore un logement. Pour le moment, les vacanciers du camping brûlé sont toujours bloqués, 800 personnes doivent être relogées prochainement. TF1 | Reportage A. Cazabone, E. Alonso