Plus de cantine : la décision radicale d’une commune du Nord

A Comines (Nord), Corentin et Clara sont habituellement demi-pensionnaires. Mais ce midi, leur mère est venue les chercher à l'école. Direction la maison pour le repas. Les parents d'élève de la ville ont en effet reçu un mail de la mairie disant qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de cantine. Aucun service de restauration scolaire n'est en effet autorisé ici pendant quinze jours minimum. Les parents doivent alors se débrouiller. Si ces derniers sont pris par leur travail, les élèves peuvent amener leur repas et le mangeront dans leur classe mais sans accès à un micro-ondes, sécurité sanitaire oblige. Cette décision fait suite à la consigne du gouvernement. Celle d'éviter à tout prix le brassage des élèves à la cantine, là où ils enlèvent leur masque pour manger. Le maire de la ville a dû s'organiser en urgence puisqu'ici, les deux restaurants scolaires accueillent chaque midi plus de 800 élèves, impossible d'y mettre un sens de rotation. De plus, quatorze personnels de cantine sont cas contact et donc absents. Difficile d'étendre les plages horaires du déjeuner.