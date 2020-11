Plus de contrôles ce week-end pour vérifier le respect du confinement

Depuis le début du confinement, on a relevé 65 000 verbalisations. Mardi soir, Gérald Darmanin a demandé à tous les préfets de renforcer les contrôles. Ce mercredi matin, dans le centre-ville de Lille (Nord), il y avait un peu de monde dans les rues mais pas de policiers. Aucun contrôle à l'horizon et selon les gens qui passaient, il a toujours été ainsi depuis le début du confinement. Malgré tout, ces derniers ne sortent pas sans leur attestation. À Villeneuve-d'Ascq (Nord), toujours pas de contrôles non plus, notamment à l'entrée d'un hypermarché. Pourtant, celles et ceux qui y viennent faire leurs courses portent bien le masque et ont dans la poche leur attestation. Dans un parc, juste à côté, on croise plusieurs familles et certains joggers. La question est de savoir s'ils habitent tous vraiment à moins d'un kilomètre du lieu. Enfin, sur le marché, on sent que tout le monde fait attention. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas non plus beaucoup de contrôles.