Plus de téléphone dans un village de la Creuse, le maire porte plainte

Depuis quinze jours, Michel vit couper du monde, sans aucune possibilité de communiquer par téléphone. Comme des dizaines d'habitants du village d'Auriat, ni son téléphone fixe ni son portable ne fonctionnent. Les factures, elles, continuent pourtant d'arriver. Le village est au cœur d'une zone blanche, donc le réseau mobile ne passe pas. Mais plus grave, au fil des ans, les lignes fixes sont devenues presque impossibles à utiliser. Un dysfonctionnement qui a un impact sur la vie des personnes âgées. "Cette situation peut s'apparenter à la mise en danger de la vie d'autrui", explique Franck Simon-Chautemps, le maire. Excédé, il a donc décidé de déposer une main courante. Les citoyens en danger, Renée et Raymonde, 94 ans, en font partie. Leur système de téléassistance fonctionne via la ligne téléphonique. Nous faisons le test avec leur auxiliaire de vie. Quatre essais, mais aucun appel n'a abouti. Motif avancé par l'opérateur : des câbles endommagés par des arbres qui seront réparés d'ici un mois. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Sarre