Plus d'un mois de pluie en une journée dans l'Aude

À cause de l'alerte orange aux pluies et aux inondations, cette collégienne a dû passer la nuit chez sa grand-mère par précaution. "Elle habite dans une zone inondable. Je l'ai récupérée mardi soir pour qu'elle dorme chez moi et pour être sûre de pouvoir aller à l'école", raconte la grand-mère. Plusieurs lignes de ramassage scolaire ont été suspendues ce mercredi matin. Il risque d'y avoir des absents. Un peu plus loin, il n'y a pas de route coupée, mais un habitant est venu surveiller le niveau de la rivière : la Berre. Mardi, elle était encore à sec. Dans le bas du village, cette dame n'a pas encore prévu de sortir les planches pour protéger son garage. "Elle est encore dans son lit. Ça coule normalement. Ça peut aller. Pour l'instant, ça ne me fait pas trop peur", confie-t-elle. D'autres se sont souvenus des crues de 1999 et 2014. Ils préfèrent ne pas s'approcher de la rivière. "Vous pouvez être emportés en deux secondes. C'est dangereux", lance une habitante. À la mairie, l'équipe communale surveille les débits et les hauteurs d'eau. D'autres communes ont fait construire des digues pour ne pas se laisser surprendre par la crue. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Guiraud