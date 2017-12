La plus grande compétition européenne de course automobile sur glace s'est déroulée à Val-Thorens

À Val-Thorens, la plus grande compétition de course automobile sur glace ravit les passionnées et les néophytes. À 49 ans, Franck Lagorce est un pilote expérimenté et l'un des principaux animateurs du Trophée Andros. Le circuit nécessite une remise en question permanente compte tenu des conditions du sprint. Toutefois, les amateurs peuvent s'essayer à la discipline dans des voitures électriques moins puissantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.