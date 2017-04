La plus grande friperie de France, paradis du shopping économe  

750m², 15.000 articles disponibles dans les rayons et des prix qui oscillent entre 3 et 29 euros : pas de doute, le paradis des bonnes affaires pour les amoureux du shopping, c’est ici, en Isère ! Au sein de la plus grande friperie de France, il devient facile de concilier plaisir d’acheter et soucis d’économie. Pour preuve : 200 clients se pressent en moyenne chaque jour et comme le stock est réachalandé chaque jour, ils n’hésitent pas à revenir !