Plus grande marée de l’année : un spectacle saisissant sur le passage du Gois en Vendée

Certains préfèrent arriver tôt pour profiter du calme du passage du Gois (Vendée) submergé et du spectacle qu'offrent les grandes marées d'équinoxe. "On peut suivre la marée, car la mer s'ouvre et puis c'est le passage. On voit jusque dans l'île, là-bas. Et c'est merveilleux", raconte un promeneur. Béatrice a son petit plaisir à elle, fendre la mer en deux et ouvrir la voie à pied. Derrière elle, un embouteillage se crée vite car les forts coefficients de marées attirent du monde. "On avance au fur et à mesure que la mer recule pour qu'on puisse se garer. Ensuite, on va à la pêche aux palourdes", explique un automobiliste. En fins connaisseurs, François et son ami vont s'aventurer plus loin pêcher des bars. "Comme la mer va se retirer énormément, les trous seront plus petits et les bars seront piégés. Et on peut arriver à les pêcher plus facilement", explique l'un d'eux. La plupart des gens viennent gratter le sable à la recherche de coquillages, de coques, de palourdes ou d'huitres. Mais attention, tous ne peuvent pas être ramassés. La basse mer est prévue à 13h08. Ensuite, il ne faut pas traîner.