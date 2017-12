Les plus grandes forêts de sapins se trouvent dans le Jura

Entre La Chaumusse et Poligny, sous une épaisse couche de brume, se trouvent les arbres les plus robustes d'Europe. Seuls les plus téméraires et les connaisseurs osent s'aventurer entre ces conifères blanchis par la neige. La solidité et la chaleur de ces géants de la forêt ont fait la réputation de la région. D'ailleurs, des jouets et des objets de décoration sont taillés dans ces morceaux de bois centenaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.