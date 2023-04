Plus jamais seul pour faire ses courses

Trop haut, trop lourd, ou écrit trop petit ... Faire ses courses, c'est un peu le parcours du combattant pour Christiane, 80 ans. Pour remplir son caddie, elle peut compter sur des compagnons d'emplettes, comme Mathilde Faubert, 19 ans. Ce n'est pas sa petite fille, mais une étudiante. "On apporte une aide physique pour les charges un petit peu plus lourdes, ou tout bêtement de petites écritures où c'est un peu compliqué de les lire", explique-t-elle. C'est une aide proposée gratuitement aux seniors dans ce supermarché, deux fois par semaine. "Maintenant, je viens le mardi et le samedi parce que je sais qu'elle est là", lance Marie-Claude. À 85 ans, cette dernière n'a plus aucun mal à faire ses courses, au contraire. Ce service, créé par une entreprise, coûte 500 euros par mois à ce magasin où sept clients sur dix sont des personnes âgées. Tout le monde y gagne, les étudiants aussi. C'est l'occasion aussi de faire des rencontres. Yasmine et Lucette, 50 ans d'écart, ont une grande complicité. "On a papoté de trucs intimes. On ne peut pas en parler devant la caméra", s'amuse Lucette. Un moment de convivialité entre générations. Au total, dix supermarchés dans le pays proposent ce service. TF1 | ReportageS. Prez, B. Gereys