Plus lent et moins cher : la nouvelle offre SNCF

Des prix défiant toute concurrence. Dix à trente euros pour un trajet Paris-Lyon dans des trains vieux de 40 ans. Une nouvelle offre qui fait des heureux. Pour proposer ces trajets à bas prix, la SNCF a remis en état des trains Corail des années 80. Des vieilles machines repeintes en rose flashy. Petit bémol : le voyage est plus lent. Il faut compter environ cinq heures pour un Lyon-Paris, contre deux heures seulement en TGV. Un temps de trajet qui ne décourage pas Philippe. "Faire cinq heures de train ? Pourquoi pas si je peux lire, si c’est une ambiance agréable et si dans ce train, je me sens bien ? On retrouvera le plaisir des livres en papier !", lance-t-il. Les jeunes, eux, sont moins sûrs d’emprunter cette ligne, qui circulera deux fois par jour. "Avec le TGV en deux heures, c’est quand même vachement plus pratique. Pour 40 euros avec la carte Jeune, c’est plus efficace", explique celui que nous avons rencontré. En choisissant ces nouveaux trajets qui ne se réservent que sur Internet, il faut aussi faire une croix sur un certain confort. Dans ces trains, pas de Wifi, ni de prise électrique pour brancher son téléphone. En outre, l’offre est testée pendant deux ans. Si elle fonctionne, elle pourrait bien être étendue à d’autres destinations. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi